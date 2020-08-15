عام / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار "المفخخة" بالداخل اليمني
السبت 1441/12/25 هـ الموافق 2020/08/15 م واس
الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني .
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15:22ت م
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