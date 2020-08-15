بيروت 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت القاطنين في منطقتي أشرفية ورميل. حيث جرى اليوم توزيع السلال الغذائية والتمور والحليب لـ 447 عائلة متضررة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق .//انتهى//15:55ت م0064