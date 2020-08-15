الدمام 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأطلقت عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، مبادرة الكمامة القماشية للجميع، بالشراكة المجتمعية مع عدد من الجهات، وذلك ضمن المبادرات والحملات التوعوية لخدمة المجتمع والحد من انشار العدوى ورفع حس المسؤولية والمواطنة.وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الملحم، أن المبادرة تهدف إلى إمكانية توفير الكمامات القماشية لتكون بديلاً صحياً وفتح المجال للكوادر الوطنية من الحرفيات المبدعات للعمل والمساهمة فيها، لاسيما وقد أبدت عدد من الجهات تجاوبها الإيجابي في تفعيل المبادرة ليتم توزيع الكمامات القماشية على منسوبي الجهات المشاركة في المبادرة والكادر الصحي والأمني في المنطقة الشرقية، مؤكدةً أن تبني العمادة لهذه المبادرة جاءت لخطورة ظاهرة رمي الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة على البيئة.من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة) الدكتور عبدالحميد المعجل، أن مشاركة الجمعية في هذه المبادرة تتمثل بتقديم كمامات قماشية لرجال المرور للمحافظة على سلامتهم وتقديراً لجهودهم ودورهم البارز في التزام المجتمع بالإجراءات، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكداً ان هذه المبادرة جاءت حمايةً لهم وحفاظاً على البيئة.بدورها، اعتبرت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد فاطمة الزهراني، أن هذه المبادرة جاءت من أجل حماية البيئة من رمي الكمامات ذات الاستخدام الواحد، واستبدالها بالكمامات القماشيّة، ومدّ جسور التواصل مع أصدقاء أرفى، مشيرةً إلى أن الجمعية ستكون إحدى شركاء عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في كافة المبادرات التي تخدم الصالح العام.// انتهى//16:00ت م0065