عنيزة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسنفذت منصة التصدير الدولي في مهرجان عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة عمليات تصدير إلي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاوربية.وأوضح رئيس اللجنة الزراعية بغرفة عنيزة رئيس منصة التصدير الخارجي بموسم عنيزة للتمور عبدالرحمن محمد الكريدا أن التصدير الخارجي وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي مستمر منذ اليوم الأول من انطلاق الموسم.وأشار الكريدا إلى أن ظروف جائحة كرونا حالت هذا العام دون وصول الأشقاء الخليجيين إلي سوق تمور عنيزة وهم دون شك قوة شرائية كبيرة لكن التواصل معهم مستمر ويتم شحن طلباتهم عبر مركبات خاصة معدة لهذا الغرض تنطلق من عنيزة صباح كل يوم لتصل الي هدفها عن طريق البر، كما أن هناك كميات يتم شحنها بحرا للدول العربية وبخاصة جمهورية مصر العربية ودول المغرب العربي، وايضا تتم الارساليات إلي دول اوربا عن طريق الشحن البحري.// انتهى //17:38ت م0071