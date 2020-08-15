الحديدة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 1,986 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 199 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 21 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 434 فردا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 862 شخصا، وقسم النساء و الولادة 28 امرأة.كما أجرى الفحص المخبري لـ 979 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2,779 مريضا، واستقبل قسم التنويم مستفيدين اثنين، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 29 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,249 شخصا.//انتهى//17:44ت م0072