السيح 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسانطلقت بمدينة السيح مؤخراً ، الفعاليات التوعوية والوقائية التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج ، ضمن حملة "خذوا حذركم" التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وتتضمن أنشطة الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات وقائية في الميادين العامة والأسواق والمجمعات المراكز التجارية في مدن ومراكز وقرى الخرج ، عبر الشاشات الالكترونية واللوحاتالإعلانية لنشر المواد التوعوية المتضمنة على محتوى وقائي وفق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة.// انتهى //17:46ت م0074