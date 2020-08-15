بريدة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية ( في العقد الثالث من العمر )، لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها ، مقابل حصولهما على مبالغ مالية ، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالا ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .// انتهى //18:39ت م0077