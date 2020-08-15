الطائف 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل عصر اليوم حفل سباقه الـ (4) على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وكأس إمارة منطقة مكة المكرمة ، ضمن فعاليات موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1441/1442هـ .واشتمل السباق على سبعة أشواط ، حيث كانت الأشواط الرئيسية هي الشوط الرابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية والشوط السادس كأس إمارة منطقة مكة المكرمة .وقد سلم المشرف العام على سباقات الطائف خالد بن إبراهيم العشري جائزة النادي التقديرية لمساعدة المدرب سارة القحطاني بعد فوز الجواد ( عويس ) العائد ملكيته لإسطبل رفاعي صنت الغريبان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الرابع .كما سلم المستشار و المشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عايض العتيبي كأس إمارة منطقة مكة المكرمة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة المدرب سارة القحطاني بعد فوز الجواد ( محترم) العائد ملكيته لإسطبل أبناء مويسان العتيبي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .// انتهى //18:54ت م0080