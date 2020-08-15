واشنطن 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية مايكل بومبيو اليوم في العاصمة البولندية وارسو رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك العلاقات في الشأن الدفاعي، واتفاقية التعاون الدفاعي المعزز, إضافةً إلى مناقشة مشروع اتفاق ثنائي جديد للتعاون في تطوير برنامج الطاقة النووية المدنية في بولندا.// انتهى //19:41ت م0095