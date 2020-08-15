الطائف 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسحقق فريق التنس بنادي الاتحاد كأس بطولة النخبة للتنس التي اختتمت اليوم على ملاعب التنس بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف والمقامة بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والسلام والوحدة والمحيط والصفا والثقبة والشباب.وجاء تحقيق الاتحاد للمركز الأول وكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الهلال بنتيجة 0/2 وجاء في المركز الثالث السلام بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الوحدة بنتيجة 0/2.// انتهى //20:00ت م0098