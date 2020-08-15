الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستُوج نادي الرائد ببطولة أوائل أندية الدرجة الثانية (الصعود) لكرة الطاولة بتحقيقه المركز الأول ، فيما حل ثانياً نادي الشباب وصعدا سوياً إلى دوري الدرجة الأولى ، فيما سيلعب صاحب المركز الثالث في الدور الملحق مع الثامن من دوري الدرجة الأولى.وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها على صالة نادي الاتفاق بالدمام على مدى ثلاثة أيام ١٢ نادياً ، حيث جاء نادي الاتفاق بالمركز الثالث وحل نادي الوحدة بالمركز الرابع و نادي العرض خامساً و نادي عكاظ بالمركز السادس و النور بالمركز السابع و نادي الفيصلي بالمركز الثامن .وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد لكرة الطاولة عبدالرحمن الراشد رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقات والحكام وعضوي مجلس الإدارة سعد العتيبي وعبدالعزيز الطاهر الفائزين بالبطولة.// انتهى //20:02ت م0099