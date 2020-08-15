الباحة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة المدارس لاستقبال منسوبيها ومنسوباتها وعودتهم وفق التقويم الدراسي.وبيّن مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي الجالوق أن خطة العودة تشرف عليها لجنة مكونة من القيادات التعليمية تم تكليفها بمهام استكمال متطلبات العودة بناء على قرار معالي وزير التعليم.وأكد بأن اللجنة تتابع بشكل يومي بالتعاون مع قادة وقائدات المدارس تنفيذ خطط الصيانة ونظافة المدارس كما تتابع اللجنة استقبال المقررات و ترحيلها وفق الخطة المعدة لذلك, حيث تم ترحيل ما نسبته 75٪؜ من المقررات إلى المدارس تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب خلال الأسبوعين القادمين.وأوضح الدكتور الجالوق أن الإدارة أنهت حركة نقل القيادات المدرسية ووكلائها بهدف توفير الاستقرار للمدارس وضمان البداية الجادة قبل انطلاقة العام الدراسي ، كما عملت الإدارة على صرف الميزانية التشغيلية للمدارس واستكمال ومتابعة كل ما يخص التسجيل في النقل المدرسي.وأضاف بأن إدارة الإشراف التربوي ستنفذ ملتقى العودة الذي يشارك فيه عن بُعد, عدد من المختصين في الشأن التربوي تحت شعار "عودتنا آمنة " ويناقش عدداً من المحاور المتعلقة بالتعليم عن بعد ودور القيادات التعليمية والمدرسية في رفع مستوى التحصيل//انتهى//20:15ت م0100