الباحة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسنظمت الجمعية النسائية للتنمية الأسرية "رؤى" بمحافظة المندق أمس , حملة توعوية إرشادية تثقيفية تحت مسمى "نريد حباً وسلاماً", بهدف رفع الوعي بالمجتمع ونشر ثقافه الحب والسلام, وذلك بحديقة الفراشة بالمحافظة.وأشارت المديره التنفيذية للجمعية سعاد بنت غرم الله الزهراني بأن الحملة تضمنت عده فقرات والعديد من الجهات المشاركه منها وحده الحماية الأسرية بالباحة, وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة, والهلال الأحمر, ومجلس شباب المندق.ونوهت بأن الجميعة تسعى إقامة برامج وأنشطة تهدف إلى تطوير المستوى الثقافي والتوعوي, وتعزيز القيم داخل الأسرة, وتفعيل دور المرأة في التنمية الوطنية التطوعية, بالإضافة تقديم الاستشارات الأسرية, وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل الحرفي, وتبني أفكار النساء الحرفية والمساهمة في إيجاد منافذ للتسوق لهن.//انتهى//20:17ت م0101