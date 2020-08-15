الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت " تحكم "سعود الفغم الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة الثانية ( جت 2 ) التي نظمها الاتحاد أمس في مقر الرياضات اللاسلكية بالرياض وشهدت عروضاً مميزة واستعراضا لمهارات القيادة والتحكم في الطائرات النفاثة.وسلم الفغم كؤوس المراكز الثلاثة الأولى لكل من لايق بن علي حسن " الأول"، وفهد بن عبد العزيز الجوفان " الثاني"، وبلال شودري "الثالث"، مشيراً إلى أن منافسات البطولة شهدت حماساً واضحاً بين المشاركين، الذين استعرضوا مهاراتهم في قيادة هذه الطائرات، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات واللوائح الخاصة بالبطولة، ومنها مراعاة الحدّ الأقصى لارتفاعات الطيران المنصوص عليها في المملكة، وكذلك المسافات المسموح بها، إضافة إلى التقيّد بجميع وسائل السلامة والأمان، وتطبيق "البروتوكلا" والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.وأكد الفغم أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، يستهدف في جميع فعالياته وبطولاته فئات المجتمع كافة وعلى رأسهم الشباب، مشيراً إلى أن وزارة الرياضة متمثلة برئيسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لا تدخر أي جهد في تقديم سبل الدعم من أجل نشر مثل هذه الرياضات وفعالياتها.وأوضح أن بطولة الطائرات النفاثة لم تشهد حضور الجماهير، امتثالا للبرتوكولات والإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في المملكة لمواجهة فيروس كورونا، وقال: "وضعنا شعاراً مهماً للبطولة وهو أننا نعود لكن بحذر"، كاشفا أن "تحكم" ستنفذ خلال الفترة المقبلة العديد من البطولات والفعاليات الخاصة بعشاق مثل هذه الرياضات والمهتمين بها.وشهدت بطولة الطائرات النفاثة (جت 2) مشاركة 12 متنافسا، الذين أظهروا مهارات متنوعة في التحليق بطائرات الجت النفاثة مثل مهارات: ( Loop - knife edge - cuban eight - figure 9 - Slow roll)، وبعد ختام المدة المحددة للتحليق واستعراض هذه المهارات أعلنت لجنة التحكيم المكونة من مشاري العتيبي وويلفيرد فرنسي، نتائج البطولة وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.يشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" هو المظلة الرسمية للرياضات اللاسلكية "الطائرات اللاسلكية، والسيارات اللاسلكية، والقوارب اللاسلكية، والروبوت، وأقام منذ تأسيسه وحتى اليوم 56 بطولة ونشاطاً في جميع مجالات الرياضات اللاسلكية.// انتهى //20:37ت م0103