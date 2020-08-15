الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسينظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يوم الخميس المقبل الندوة الرياضية الثالثة ضمن نشاطاته المرئية "عن بعد "التي تستضيف العداء العالمي سعيد عويطة للحديث عن الرياضة العربية وإستراتيجيات الوصول للعالمية للرياضيين العرب والتحولات الحديثة في عالم ألعاب القوى.وعبّر رئيس الاتحاد العربي للصحافة العربية جميل عبد القادر عن سعادته بحضور الرياضي العربي المغربي الأولمبي سعيد عويطة في أحد نشاطات الاتحاد العربي من خلال الندوة التي سيتحدث فيها بوصفه واحداً من أفضل الرياضيين العالميين الذين حققوا إنجازات يفخر بها كل مواطن عربي وهذا الحضور سيسهم في إطلاع المشاركين على مشواره وقصة نجاحه الكبيرة التي حققها بالعزيمة والجد والإصرار.وأشار إلى أن جدول نشاطات لجنة الدورات برئاسة الدكتور هادي عبد الله زاخر بالمزيد من الندوات القادمة من أصحاب الإنجازات ورجال الإعلام والأكاديميين المعروفين .بدوره رحب نائب رئيس الاتحاد الدكتور تركي العواد بمشاركة العداء المغربي سعيد عويطة مؤكداً أن حضوره سيثري معلومات الزميلات والزملاء في الوطن العربي بالمزيد من الخبرة والمعرفة حيث يشكل قصة كفاح عالمية.// انتهى //20:37ت م0104