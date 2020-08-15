الخرطوم 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن زيارة نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي تأتي تأكيداَ للإرادة السياسية بين البلدين, مبيناً أنها شكلت فرصة لمناقشة عدد كبير من القضايا ذات الاهتمام.وأفاد حمدوك في ختام المباحثات السودانية المصرية التي جرت اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم أنه جرى بحث قضايا الربط الكهربائي والبنى التحتية والتعاون في مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم والتجارة وقضايا سد النهضة والقضايا الإقليمية.من جانبه قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي :إنه يحمل رسالة من رئيس بلاده، تؤكد الحرص الشديد على تقديم كل الدعم للسودان في كل القطاعات التي تخدم الشعب السودان كالفيضانات والصحة والكهرباء والتجارة والصناعة، لافتا الانتباه إلى مناقشة مرحلة جديدة لتفعيل جميع الأفكار والمشروعات التي كان يحلم بوجودها بين الشعبين.وأشار إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على تفعيل المشروعات المختلفة كافة، مءكدًا أنه سيكون هناك زيارات منتظمة بين المسؤولين في البلدين.// انتهى //20:38ت م0105