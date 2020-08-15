بريدة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستجاوز مهرجان تمور بريدة لعام 1441هـ حاجز 327٪ في رحلته التصاعدية اليومية، لكميات التمور وأعداد المركبات، التي تدخل ساحة مدينة التمور في بريدة، خلال أسبوع واحد من بداية انطلاقته، مطلع أغسطس الجاري، في ارتفاع يكشف قوة النشاط التجاري، والقيمة الاقتصادية، والأهمية الغذائية، التي يحظى بها السوق، على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.ورصدت لجنة الإحصاء، في مهرجان تمور بريدة 1441هـ أن نسب الزيادة في أعداد السيارات، والعبوات، وأرقام وزن الكيلو والطن للتمور المبيعة، منذ اليوم الأول حتى انتهاء إحصائية اليوم السابع، تخطت نسبة 327٪وفق فريق يقوم بعمليات الرصد البياني والرقمي، لكل مركبة تدخل إلى السوق على مدار 24 ساعة، طيلة أيام المهرجان.وبلغت أعداد المركبات التي دخلت السوق، في اليوم الأول للمهرجان، أكثر من 590 سيارة، في حين تخطت في اليوم السابع 1486 سيارة، في ارتفاع يومي يبلغ 21٪ تخطى ما نسبته 151٪ خلال أسبوع، وجاءت أعداد عبوات التمور لسعة 3 كيلو، التي تُعبّأ بها التمور، في اليوم الأول 56 ألفا و 465 عبوة، ووصلت في اليوم السابع إلى ما يقرب من 242 ألف عبوة، في تصاعد يومي يفوق 44٪ فاق نسبة 312٪ في أسبوع، بينما بلغت كيلوات التمور التي بيعت في اليوم الأول 226 ألفا حيث تصاعدت بنسبة 46٪ بشكل يومي، ووصلت في اليوم السابع 967148 حتى وصلت في نهاية الأسبوع الأول لأكثر من 327٪ وتجاوزت أطنان التمور مع اليوم الأول للمهرجان 225 طن، لتبدأ رحلة التصاعد اليومي بمقدار 47٪ لتكسر حاجز 967 طن في أسبوع، بارتفاع يتخطى 329٪ .وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور 1441هـ الدكتور خالد النقيدان، أن الحصر والإحصاء اليومي لأعداد المركبات، والعبوات التي تدخل إلى السوق، والأطنان والكيلوات المباعة من التمور، يُرصد بشكل دقيق، على مدار الساعة، حيث يصل في ذروته خلال ساعات الفجر الأولى من كل يوم، ومن خلال تحليل البيانات كشف أن الزيادة في حركة السوق ونشاطه، وكميات التمور، قد تجاوزت 327٪ خلال أسبوع بالمقارنة مع اليوم الأول.وبين النقيدان، أن موسم التمور بدأ يدخل مرحلته الذهبية في تدفق كميات التمور التي تُجلب للسوق، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجودة للأصناف المبيعة، وهي فترة الربع الثاني التي يستهدفها زوار السوق، بوصفها تحظى بنوعيات وأصناف من التمور، تُعدّ من أجود وأفضل التمور، وتحديدًا ما يخصّ نوع "السكري".// انتهى //20:52ت م0106