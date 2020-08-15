بريدة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستشارك مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم في مهرجان بريدة للتمور 41 الذي انطلق في 15 ذي الحجة 1441هـ ويستمر لمدة 45 يوماً بفرق متخصصة بإمكانياتها البشرية والآلية كافة التي تقدم خدمات الدفاع المدني على مدار 24 ساعة في موقع المهرجان وفق إجراءات احترازية في ظل جائحة كورونا، وذلك ضمن خطط التوعية التي يقدمها الدفاع المدني لمختلف شرائح المجتمع وتستهدف مرتادي وزوار المهرجانات بالمنطقة.وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد إبراهيم أبالخيل ، أن مشاركة الدفاع المدني في مهرجان بريدة للتمور تأتي لبث البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة والتقليل من الخسائر البشرية والمادية ، بالإضافة إلى قيامه بتنفيذ مهامه التي تشمل الجانب الوقائي ومتابعة تنفيذ اشتراطات وإجراءات السلامة وذلك للتقليل من المخاطر المحتملة ، وجاهزية جميع فرق الدفاع المدني لمباشرة الحوادث -لا قدر الله- والبلاغات ، وذلك بهدف تأمين سلامة الأرواح والمحافظة على الممتلكات وحمايتها من المخاطر ، مثمناً التعاون الذي تقدمه إدارة المهرجان مع الدفاع المدني.// انتهى //20:57ت م0108