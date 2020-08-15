بريدة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , عبر خطاب بعثه لسمو رئيس اللجنة الأميرة عبير بنت سلمان المنديل , أعمال اللجنة النسائية التنموية من خلال مبادراتها التوعوية والاجتماعية التي تقدمها عبر مبادرتي "نحو أسرة سعيدة" و "حنا بخير" لمساندة ودعم الخدمات التنموية والتوعوية بين أفراد المجتمع.وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : اطلعنا على ما قامت به لجنتكم من إطلاق حملاتها التوعوية "نحو أسرة سعيدة" و "حنا بخير" ، التي اشتملت على حزمة من الموضوعات التي تهم المجتمع ، ولقد سررت بما ُأنجز في هذه الحملات التوعوية المباركة .وعبر سمو أمير منطقة القصيم عن شكره وتقديره لصاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل رئيسة اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة , على الجهود المثمرة التي تبذلها اللجنة ، وأسهمت في تنمية العمل المجتمعي ودعم البرامج التنموية التي تخدم أبناء وفتيات منطقة القصيم ، سائلاً الله أن يبارك في جهودهم وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه.يذكر أن اللجنة أسهمت من خلال مبادرة نحو أسرة سعيدة إلى تقديم خدمتها "عن بعد" لـ 182,400 مستفيد ومستفيدة , عبر 75 مادة مقدمة , و131 ساعة تدريبية وإثرائية ,و 28 مستشارا ومدربا , بالإضافة إلى تقديمها 512 استشارة نفسية وأسرية وتربوية.// انتهى //21:30ت م0114