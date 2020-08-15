بريدة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستغلب فريق ضمك على مضيفه التعاون بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم ضمك قبل نهاية الشوط الأول عن طريق لاعبه بلال سعيداني في الدقيقة 45، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56 برأسية من فاروق شافعي.وبتلك النتيجة رفع ضمك رصيده لـ 24 نقطة في المركز الخامس عشر ، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 32 في المركز الـعاشر.// انتهى //21:41ت م0116