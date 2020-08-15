واشنطن 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اليوم في العاصمة البولندية وارسو بالرئيس البولندي أندريه دودا.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وخطط التعاون المستقبلي، بما في ذلك تعزيز الأمن العسكري الإقليمي، والسلام والاستقرار الدوليين.كما بحث الجانبان تعزيز أمن الطاقة الأوروبي، ومكافحة الإرهاب العابر للحدود الوطنية.// انتهى //22:11ت م0121