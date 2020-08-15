رفحاء 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستستقبل عيادة "تطمن" التابعة للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء مراجعيها ابتداءً من يوم غداً الأحد في مركز الرعاية الصحية الأولية الغربي بحي العمال برفحاء، بعد نقلها من قسم الطوارئ و الإسعاف بمستشفى رفحاء المركزي، وسيكون عمل العيادة طوال اليوم "24 ساعة"، وتستقبل المراجعين بدون موعد.يشار إلى أن عيادات " تطمن" متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل " ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم و التذوق"، وخصّصت الصحة هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //22:18ت م0123