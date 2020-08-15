سيهات 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسكرمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، مساء اليوم، افتراضياً 267 متفوقة من خريجات المرحلتين الثانوية والمتوسطة، في حفل الدانة "تفوّق وتميّز" بنسخته الخامسة، منهن 109 طالبات من المرحلة المتوسطة، و 158 طالبة من المرحلة الثانوية، مع التزام إدارة الجمعية بالاحترازات التي تحد من انتشار العدوى.ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية شوقي بن عبدالله المطرود في كلمته الشكر للقيادة الحكيمة على ما يقدم في سبيل تنمية المواطن، والدعم غير المحدود لأبناء الوطن ليؤدوا دورهم في بناء وطنهم، مثمناً للداعمين والقائمين على الحفل من المتطوعين والرعاة إسهامهم لإنجاح هذه الاحتفالية، للاحتفاء بالمتفوقات.بدورها نوهت مساعدة الشؤون التعليمية بمحافظة القطيف نهى بنت عبدالله الحديثي، بالدعم الذي يحظى به اللتعليم من الحكومة الرشيدة، وما تقدمه وزارة التعليم من جهود، معربةً عن فخرها بما حققته المتفوقات من تميّز بمساعدة أسرهن الذي أسهم عملهم الجماعي بتحقيق التكامل بين المنزل والمدرسة، وقائدات المدارس والمعلمات اللاتي حصدن ثمار جهودهن بتميّز طالباتهن.من جانبها أعربت مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ابتسام الحميزي، عن فخرها بمشاركة جمعية سيهات ودورها في تفوق هذه الكوكبة من الطالبات، الأمر الذي سيفتح آفاقاً رحبة تؤهلهن لنيل مكانة مشرّفة في مجتمعهنوتحدثت خلال الحفل متفوقات من الطالبات اللاتي جرى تكريمهن، عن طموحاتهن وما يأملن تحقيقه مستقبلاً، معربات عن سعادتهن بهذا التكريم وشاكراتٍ لكل من ساعدهن على الوصول لهذا التفوق.// انتهى //23:31ت م0128