الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأوضحت وزارة الرياضة أنه مُنع 6 أشخاص من الدخول في مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، نظير ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس (COVID-19) .وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم ، أنه وإشارة إلى الإجراءات و"البروتوكولات" الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال وجودهم بها ، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فقد مُنع الأشخاص بعد ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا ، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين ، متمنيةً للجميع موفور الصحة والعافية.// انتهى //23:32ت م0129