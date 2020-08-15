الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واساعتمد مدير عام التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم ، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ ، وذلك على مستوى المحافظة.وأوضح مدير التعليم حرص الإدارة على تحقيق رغبات كل المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي وفق الاحتياج والأفضلية ، متمنياً لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد ، مشيراً إلى أنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور.// انتهى //23:32ت م0130