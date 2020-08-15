عام / اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالدوادمي
السبت 1441/12/25 هـ الموافق 2020/08/15 م واس
الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس
اعتمد مدير عام التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي اليوم ، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ ، وذلك على مستوى المحافظة.
وأوضح مدير التعليم حرص الإدارة على تحقيق رغبات كل المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي وفق الاحتياج والأفضلية ، متمنياً لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد ، مشيراً إلى أنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور.
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