أديس أبابا 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأعلن مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، إلى 1096951 إصابة مؤكدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغت 25096 حالة، إثر تسجيل 436 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //00:05ت م0131