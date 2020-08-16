عمّان 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسفاز فريق الوحدات على فريق العقبة بثلاثة اهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على أستاد الامير محمد بالزرقاء، في ضمن منافسات الجولة الرابعة لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.بهذه النتيجة عزز الوحدات صدارته لجدول الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقي رصيد العقبة بدون نقاط بالمركز قبل الأخير.وفي المباراة الثانية، تغلب فريق الفيصلي على فريق سحاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أستاد القويسمة الدولي، ليرفع الفيصلي رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني، فيما استقر سحاب في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.وفي المباراة الثالثة، فاز فريق الحسين إربد على فريق الاهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم على أستاد عمّان الدولي، ليرفع الحسين إربد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي بلا نقاط في المركز الأخير.// انتهى//00:08ت م0132