القاهرة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسفار فريق الزمالك على ضيفه "مصر للمقاصة" بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على أستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وأحرز هدف الزمالك واللقاء الوحيد، حسام أشرف في الدقيقة 94، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري؛ بينما توقف رصيد مصر للمقاصة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.//انتهى//00:24ت م0136