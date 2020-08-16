كيب تاون 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسكشفت بيانات جديدة بجمهورية جنوب أفريقيا أنّ معدلات الجريمة قد تراجعت في البلاد بنسبة تصل إلى 40%، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأفاد وزير الشرطة في جنوب أفريقيا بيكي سيلي اليوم، أنّ معظم أنواع الجرائم انخفضت بين ابريل ويونيو، بما في ذلك جرائم الحرق العمد والأضرار الكيدية، لافتًا إلى أنّ الأرقام الجديدة ترسم صورة وردية لم يسبق لها مثيل لجنوب أفريقيا.وتصنف جنوب أفريقيا من بين الدول التي تشهدُ على أعلى معدلات للجريمة في العالم.// انتهى //02:29ت م0144