جيزان 25 ذوالحجة 1441هـ الموافق 15 أغسطس 2020م واسدشن المدير العام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بمكتبه مساء اليوم حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1442هـ .وقدم الدكتور أبوهادي التهنئة للمنقولين والمنقولات متمنياً لجميع المعلمين والمعلمات التوفيق خلال العام الدراسي الجديد ، ومثمناً جميع الجهود المبذولة من إدارة شؤون المعلمين لإنجاز حركة النقل.يذكر أن عدد المنقولين بلغ 294 معلماً بنسبة 22٪؜ ، وبلغ عدد المنقولات 282 معلمة بنسبة 27٪؜ ،وسيتاح للمعلمين والمعلمات الاعتراض على نتيجة الحركة من موعد إعلانها حتى يوم الأربعاء 29 من شهر ذي الحجة .// انتهى //04:51ت م0146