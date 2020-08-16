سول 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 15 الفا و 318 حالة .وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه هي المرة الأولى التي يتعدى العدد اليومي لحالات الإصابة فيها حاجز الـ200 منذ أوائل مارس الماضي.وأوضحت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد لم تسجل أي حالات وفاة جديدة ليستقر العدد عند 305 حالات، فيما تعافى 9 حالات أخرى ليصل عدد المتعافين إلى 13 الفا و 910 حالة.// انتهى //06:48ت م0003