بكين 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أمس السبت، تسجيل البنوك الصينية توسعا مستقرا في الأصول وتراجعا في الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري.وأبرزت اللجنة أن إجمالي الأصول النقدية المحلية والأجنبية في المؤسسات المصرفية والمالية بالبلاد بلغ 309,4 تريليون يوان (حوالي 44,58 تريليون دولار أمريكي) في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 9,7 بالمائة على أساس سنوي.وكسبت البنوك التجارية بالبلاد أرباحا صافية مشتركة بمبلغ تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 9,4 بالمائة عن العام السابق.وبلغت القيمة الإجمالية للقروض المتعثرة للبنوك المذكورة 2,74 تريليون يوان بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 124,3 مليار يوان عن نهاية مارس الماضي، بينما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة للقطاع بنسبة 1,94 بالمائة، بزيادة من نسبة 1,91 بالمائة المسجلة في نهاية الربع الأول من العام الجاري.// انتهى //06:59ت م0005