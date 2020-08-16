الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة ترحب بتصنيف ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية.أمير الجوف يؤكد على تهيئة جميع متطلبات العملية التعليمية في جميع المراحل.إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 28 نوفمبرصندوق الاستثمارات يزيد ملكيته في عدد من الشركات الأميركية .تحالف اليمن: اعتراض وتدمير طائرات «درون» مفخخة.«كوفيد - 19» يؤجل العودة لمقاعد الدراسة.الأفـواج الأمنيـة تقـف سـداً منيـعاً أمـام المهـربيـن.الخدمات الطبية بالداخلية تتصدر قائمة بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية.السماح بعودة غير السعوديين المرافقين للمواطنين إلى المملكة.29459 حالــة «كورونا» نشطة في المملكة.المحاكم العمالية تصدر 3825 حكمًا.. 42 % منها قضايا أجور.إمام في شينجيانغ يدحض الشائعات الأمريكية بشأن لوحة في مسجد تاريخي.د. باعوم :المملكة حمت اليمن من السقوط في وحل إيران.المريمي :تدخلات السفير البريطاني السابق فاقمت الأوضاع وأطالت أمد الأزمة الليبية.تثمين يمني لجهود «التحالف» في دحر المشروع الإيراني الخبيث.خـنــاق أميركـــي وثـــيـق عــلــى إيـــران.أميركا تحتجز شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا.«FPI» يشارك في تحقيقات مرفأ بيروت.كارثة نفطية وشيكة على شواطئ موريشيوس.// يتبع //07:38ت م0007