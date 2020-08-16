وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرؤيــة الثاقبــة) : خطو صندوق الاستثمارات العامة في المملكة خطوات واثقة ووثابة نحو تحقيق أهدافه وتطلعاته، معتمداً على أسلوب حكيم ومتزن، يساعده على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، ويجنبه المخاطر، ويضمن له أعلى عائد، في مشهد يبعث على الاطمئنان، ويؤكد لمن يهمه الأمر، بأن المملكة تسير في مشوار تطوير اقتصادها بالوتيرة التي حددتها مسبقاً، وبالأسلوب الذي ترتضيه.وأضافت أنه عندما تصل محفظة الصندوق إلى 300 مليار دولار، يستثمرها في الاستحواذ على أسهم كبرى الشركات العالمية، فهذا يعكس رغبته الجادة في أن يكون مؤثراً في قطاع الاستثمارات العالمي، منطلقاً من هذا الأمر، لتنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ويبقى لهذه الاستثمارات دور مهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته، ليس بزيادة العائد من هذه الاستثمارات فحسب، وإنما في توجيه بوصلتها في المجالات التي تحقق للمملكة وشعبها الطموحات المرجوة.وبينت أن استراتيجية عمل الصندوق في زمن رؤية 2030 مختلفة تماماً عنه في زمن ما قبل الرؤية، فلم يعد الهدف من الصندوق مجرد تحقيق العوائد وتقليص المخاطر كما كان قبل عقود، بل يعمل اليوم كمحفز اقتصادي يدعم الابتكار ويتبنى الأفكار النيرة من خلال ضخ السيولة في المشروعات غير التقليدية، وهذا أحد مرتكزات رؤية 2030 التي حددت التوجه العام للصندوق، حتى يصبح القوة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وتساعده في إطلاق قطاعات وفرص جديدة تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.ورأت أن الحكمة في إدارة الصندوق، تعكس سياسته وأولوياته، بألا يضخ استثماراته إلا في الشركات العالمية الناجحة، ولعل ما أعلن عنه الصندوق بالأمس دليل على ذلك، فقد أفصح عن استثمار نحو 4.7 مليارات دولار في 3 صناديق مؤشرات متداولة في السوق الأميركي، وهي «إس بي دي آر لقطاع المرافق» وصندوق «إس بي دي آر للقطاع العقاري» وصندوق «إس بي دي آر للمعدات»، ولن يمر وقت طويل، إلا وتثبت هذه الصناديق الجدوى منها.وختمت:ويؤكد توقيت هذه الاستثمارات أمراً مهماً، وهو أن برامج الصندوق وخططه كانت تسير في مسارها المرسوم لها، ولم تتوقف دقيقة واحدة بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المستمرة حتى الآن في المملكة وبقية دول العالم، فالصندوق الذي يرأسه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يدرك دوره الأساس في تنمية الاقتصاد الوطني، لذلك لم يشأ أن يضيع الوقت لسبب أو لآخر، بل اختار أن يبادر في البحث عن الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، ويخضعها لعمليات التقييم وفق معاييره وشروطه، ثم يضخ أمواله فيها بثقة واطمئنان.// يتبع //07:40ت م0008