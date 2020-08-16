وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإدراك الدولي لخطورة إيران ) : الخطر الـذي تشكلـه ميلـيشيات حزب الله الإرهابية في لـبنان وميليشيات الحوثي في الـيمن وبقية العصابات الإرهابية التابعة لإيران في المنطقة، والذي بات له في الآونة الأخيرة بالغ الأثر في الأوضاع الإنسانية خاصة مع الآثار الـتي تسببت بها جائحة كورونا المستجد في تلك البلدان العربية والتي لم تردع النظام في طهران عن المضي في تسليح هذه الميليشيات لتمكنها من بث المزيد من الـدمار وارتكاب الجرائم والـتجاوزات التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة تحقيقا لأجندات النظام الإيراني الخبيثة.وأضافت أن هذا الإجرام الإرهابي الإيراني بات من الـضرورة على دول العالم أن تستدرك آثاره ليس فقط على أمن واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط بل العالم، وأقرب مثال ما تتسبب به ميليشيات الحوثي من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن وكذلـك سلوكها الـلامسوؤل إزاء حالـة ناقلة النفط صافر الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن، التي قد تتسبب في حدوث تسرب نفطي كبير أو انفجار أو حريق قد يكون له عواقب بيئية وإنسانية وخيمة على اليمن والمنطقة.وأردفت أنه كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فتسرب الـنفط المحتمل إلـى الـبحر الأحمر سيضر بشدة بالنظم البيئية للبحر الأحمر التي يعتمد عليها 30 مليون شخص، في جميع أنحاء المنطقة. كما قد يتسبب بإغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما سيؤدي إلـى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلا في اليمن ومنع ملايين الأشخاص من الـوصول إلـى الـغذاء والـسلـع الأساسية الأخرى، وهذه دلالات أخرى على العواقب الوخيمة المنتظرة من عدم ردع السلوك الإيراني في المنطقة..وأبانت أن ترحيب المملكة العربية السعودية، بتصنيف جمهورية ليتوانيا لحزب الله منظمة إرهابية، ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها. فهو ترحيب يدل على أهمية مثل هـذه الخطوات الـتي تعكس مدى إدراك المجتمع الـدولـي لخطورة حزب الله الإرهابي وبقية ميليشياته وأذرعه في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وختمت: المعطيات الآنفة دلالة أخرى على إدراك العالم لخطورة نظام إيران وتبعات سلوكه التي تطال آثارها مكامن الاستقرار الاقتصادي والأمني وظروف العيش الإنساني وهو ما تصبو إليه هذه الدولة الإرهابية من خلال منهجية الابتزاز ولغة الـعصابات الـتي تتخذها أسلـوبا في تعاملها مع المعطيات الإقليمية بالتالي تعزز الخيار بأنه لم يعد لها الأهلية لأن تكون جزءا طبيعيا من المجتمع الـدولـي والـذي بات من الضرورة أن يتخذ الموقف الحازم لردع تهديدات نظام طهران.// يتبع //07:43ت م0009