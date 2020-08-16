طرابلس 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على إعلان منظومة النهر الصناعي عن عودة المياه إلى العاصمة بعد انقطاع دام 14 يومًا يوم الاثنين، بعد انتهاء أعمال الصيانة في خط المياه المغذي لمدينة طرابلس، محطة طريق المطار، موضحة أن سبب الانقطاع هو انقطاع المتكرر للكهرباء مما يؤثر محطات الضخ الرئيسية من الجنوب.وأشارت إلى تصريحات مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار، حول الوضع الوبائي في ليبيا يتفاقم، خصوصًا في مدينتي طرابلس ومصراته، وكذلك الجنوب، مشيرًا إلى انتشار فيروس كورونا المستجد، محذرًا من خطورة الوضع، وأن ليبيا تدخل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، ولم تفلح الإجراءات الاحترازية مع المواطنين.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، إذ تحركت أرتال لكتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الوطني لشن هجوم على أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي جنوبي ليبيا، مشيرة إلى مقتل 3 من عناصر التنظيم الإرهابي خلال العملية، وأن أحدهم فجر نفسه بحزام ناسف، مؤكدة أن الجيش يواصل عملياته في الجنوب للقضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفين في مناطق الجنوب.وتناولت عملية تسليم جثمانين من مدينة طرابلس لتسليمهما إلى ذويهما في المنطقة الشرقية والتي كانت خلال عملية الحرب بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، منوهة إلى أن عملية التسليم تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرة إلى أن عشرات الجثامين كانت موجودة في مستشفى طرابلس الطبي، ومستشفى أبو سليم بطرابلس.ونقلت صحف طرابلس إعلان عدد من المحتجين، في مدينة سبها خلال وقفة احتجاجية تحت شعار "حراك 15 أغسطس" عدم رضاهم عن التدخل الأجنبي في ليبيا، مطالبين البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن الليبي، وطالب المحتجون، بضرورة الاستفتاء على الدستور في أسرع وقت، وحل الأجسام السياسية من مجلسي النواب والدولة والحكومات المنبثقة عنهما.وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، التطورات في شرق المتوسط، إضافة إلى التدخلات التركية، لافتًا إلى أن الأعمال التي قامت بها تركيا في ليبيا وسوريا وشمال العراق، تتطلب أسلوبًا جديدًا في العلاقات مع تركيا.// انتهى //08:27ت م0012