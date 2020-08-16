الخرطوم 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تأكيد مصر والسودان، أمس، ضرورة التفاوض للتوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، والالتزام بالمفاوضات كسبيل لحل أزمة سد النهضة، وضرورة الاتفاق على آلية ملزمة وفاعلة لحل النزاعات وآلية التنسيق الثلاثي.وأشارت إلى إسقاط قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرات مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.ونقلت صحف الصباح عن واشنطن قولها إن لبنان سيتلقي الدعم المالي عندما ينفذ قادته إصلاحات واستجابة لمطالب شعبهم متعلقة بحسن الإدارة وإنهاء الفساد.وأخبرت عن مصرع أربعة مدنيين سوريين حتفهم أمس،وأصيب خمسة آخرون بجروح، جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية التح بمنطقة خان شيخون، في ريف إدلب الجنوبي، شمال سوريا.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى توقيف قوات جيش البحر بمدينة قليبية شمال شرق تونس 9 مهاجرين غير شرعيين بعد أن أنقذتهم من الغرق على بعد 9 أميال شرق المدينة.وعرجت صحف السودان على تحذير المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالتها الأسبوعية، امس من تفاقم الأزمات الإنسانية في العالم.// انتهى //09:27ت م0016