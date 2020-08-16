جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "مهارات فريق العمل الجماعي " ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .وتتناول محاور الدورة : فهم طريقتك وأسلوبك في العمل ، والتطرق لثقافة التواصل ضمن الفرق ، وردود الفعل وحل النزاعات ، والعوامل المؤثرة في صناعة الفريق ، ومؤشرات بناء الفريق ، ومهارات وسمات فريق العمل الفعّال ، وصفات القائد ، وسمات عضو الفريق الفعّال ، وتسليط الضوء على مراحل تكوين الفريق ، بالإضافة إلى شرح أهمية العمل الجماعي للفريق والمنظمة والفرد ، وكذلك التفاوض .// انتهى //09:29ت م0017