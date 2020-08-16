ثقافي / "مهارات فريق العمل الجماعي" دورة تدريبية بمكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
تنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة غداً دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "مهارات فريق العمل الجماعي " ، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز .
وتتناول محاور الدورة : فهم طريقتك وأسلوبك في العمل ، والتطرق لثقافة التواصل ضمن الفرق ، وردود الفعل وحل النزاعات ، والعوامل المؤثرة في صناعة الفريق ، ومؤشرات بناء الفريق ، ومهارات وسمات فريق العمل الفعّال ، وصفات القائد ، وسمات عضو الفريق الفعّال ، وتسليط الضوء على مراحل تكوين الفريق ، بالإضافة إلى شرح أهمية العمل الجماعي للفريق والمنظمة والفرد ، وكذلك التفاوض .
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