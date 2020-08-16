القاهرة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء وتعزيز الرقعة العمرانية والارتقاء ببنيتها الأساسية، فضلاً عن تطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة.وأشارت إلى تأكيد مصر والسودان على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، وذلك خلال اجتماع رئيسي وزراء مصر والسودان أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم.ونوّهت إلى تواصل الإجماع الدولي حول دعوة تركيا إلى وقف استفزازاتها في شرق البحر المتوسط، لافتة النظر إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون أبديا قلقهما بشأن تزايد التوتر بين اليونان وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلنطي "الناتو".وتناقلت صحف الأحد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة أمس من خلال قصف جوي وبري شنته مقاتلات وطائرات حربية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشر للانسحاب من القطاع.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى إطلاق الأمم المتحدة نداءً إنسانيًا لجمع تبرعات بقيمة 565 مليون دولار للبنان في مواجهة انفجار بيروت المدمر.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وكوريا الجنوبية واليونان، وتجاوز إصابات أمريكا اللاتينية 6 ملايين إصابة، في الوقت الذي يتسارع فيه السباق لإنتاج لقاح لمواجهة هذا الوباء.// انتهى //09:57ت م0021