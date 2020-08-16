نجران 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واستواصل جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران، حملتها بعنوان " أبشر بسعدك" ، الهادفة إلى توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى السرطان وللمرضى من كبار السن في منازلهم .وتقدم الحملة خدماتها لـ ١١٨٠ من كبار السن و ٦٩٠ من مرضى السرطان والأمراض المزمنة ، ينفذها ١١ مندوباً من المواطنين بسيارات مجهزة بحافظات الأدوية ، وتغطي على مدى ثلاثة أشهر كامل المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها.وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق الوقف الصحي بهدف تفعيل دور الجمعيات الصحية في خدمة المنطقة والمستشفيات والمرضى بأقل تكلفة وأكثر سرعة .// انتهى //10:20ت م0023