عام / " الإرصاد " : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
المدينة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الثامنة مساء .
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