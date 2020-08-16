المدينة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الثامنة مساء .// انتهى //10:21ت م0024