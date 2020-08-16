العراق 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تشديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس السبت على أنَّ مهمة رجال الأمن هي الدفاع عن حق كل عراقي في التعبير عن رأيه، والحفاظ على كرامته ,وعدم السماح بالاعتداء على رجل الأمن أثناء أداء واجبه.وتطرقت صحف الأحد إلى إعلان وزارة النقل العراقية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اتخاذ قرار بشأن بدء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير الإستراتيجي والحيوي للعراق, والتي تتضمن إنشاء خمسة أرصفة، وتعميق قناة الإبحار للميناء ، وإنشاء بنى تحتية فيه .وعرجت الصحف على الموقف الوبائي على خلفية تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حاجز الـ 4000 آلاف إصابة ,مبرزة في هذا المجال قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أمس الاستمرار بحظر التجول الجزئي، على أنْ يطبق يومياً من العاشرة مساءً إلى الخامسة فجراً، ومنع التنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى، منوهة بقرار خلية الأزمة بالبقاء على نسبة دوام الموظفين عند 25 %، و إلغاء الحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت.وتوقعت الصحف اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفرض قيود إضافية ، والعودة مجدداً لفرض الحظرالشامل للتجوال مستقبلاً, في حال استمرار ظاهرة عدم الاهتمام بالتعليمات الوقائية والصحية واستمرار زيادة حصيلة الإصابات اليومية.وتناولت صحف بغداد التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر كبير خاص بمجال استثمار الطرق الحيوية في العراق, منوهة بالإعلان عن ثمانية مشاريع للطرق للاستثمار قريباً .// انتهى //10:43ت م0027