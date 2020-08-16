عام / جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطياً
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
نجران 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، عن قبول 1606 متقدمين ومتقدمات من خريجي المرحلة الثانوية وذلك في مرحلة القبول الاحتياطي .
وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن جميع إجراءات القبول كانت عبر البوابة الإلكترونية للجامعة بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، مشيراً إلى استيفاء المقبولين لجميع الشروط .
ودعا المقبولين والمقبولات إلى المسارعة بتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي في موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم .
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11:16ت م
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