نجران 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، عن قبول 1606 متقدمين ومتقدمات من خريجي المرحلة الثانوية وذلك في مرحلة القبول الاحتياطي .وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن جميع إجراءات القبول كانت عبر البوابة الإلكترونية للجامعة بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، مشيراً إلى استيفاء المقبولين لجميع الشروط .ودعا المقبولين والمقبولات إلى المسارعة بتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي في موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم .// انتهى //11:16ت م0037