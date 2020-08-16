طبرجل 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسيواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة والوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها والاستماع للمواطنين وتلمس احتياجاتهم.وتفقد سموه اليوم، المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة طبرجل، حيث استهلها بالوقوف على المشاريع البلدية، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع، محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ورئيس بلدية طبرجل ناصر بن عبدالله الوطبان.واستمع سموه من أمين المنطقة لشرح عن أعمال التوسعة الجانبية التي تمت على امتداد طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز من الجهة الشرقية بطول 3600 متر طولي، لمواكبة زيادة الحركة المرورية في المحافظة، ومراعاة اشتراطات السلامة المرورية فيه.بعد ذلك وقف سموه بمنتصف امتداد طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الجنوبية، مستمعاً من أمين المنطقة لشرح عن أعمال التوسعة التي تمت في الطريق، الرابط مع الطريق الدائري حيث تم تنفيذ توسعه جانبية للطريق بطول 4000 متر طولي، وروعي فيه أيضاً توافر اشتراطات السلامة المرورية.كما قام سمو أمير منطقة الجوف بجولة تفقدية داخل أحياء محافظة طبرجل والاطلاع على مشاريع السفلته الجاري تنفيذها من قبل بلدية طبرجل في طرق وشوارع المحافظة، مؤكداً على سرعة التنفيذ والتقيد بمدة العقد والمعايير المتفق عليها.رافق سموه وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.// انتهى //11:28ت م0039