الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف بالرياض، الملحق العسكري لجمهورية بوركينا فاسو العقيد عبدو ديالو، الذي انضمّ حديثاً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى 22 دولة إسلامية.ورحبّ الأمين العام للتحالف ، بالملحق ديالو وتمنياته له بالتوفيق في أداء مهام عمله، منوهاً بالدور المناط به بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.// انتهى //11:37ت م0041