عام / 156000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الرياض
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن " في منطقة الرياض 156000 مستفيد منذ بدء العمل بها وحتى الآن، وذلك من خلال 52 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة .
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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11:39ت م
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