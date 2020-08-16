غزني 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسصدت قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية هجومًا شنته حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين على الأقل من حركة طالبان.وأوضح فيلق العمليات الخاصة في بيان بثته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم أن مجموعة من مسلحي طالبان هاجمت كمائن أمنية بمنطقة أرزو كالان الواقعة بمدينة غزني، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الإسم.وأضاف البيان أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بشكل فعال وقتلت أربعة على الأقل من المهاجمين، ولم تعلق حركة طالبان على الهجوم حتى الآن.// انتهى //11:41ت م0043