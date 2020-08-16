الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأطلقت جامعة شقراء ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر مبادرة "ترجمان"، تستهدف فئات المجتمع الراغبين بتعلم لغة أخرى غير اللغة الأم.وتهدف مبادرة "ترجمان" إلى إكساب المتدرب مهارات اللغات التي يتطلبها التعليم الجامعي والعالي وسوق العمل، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية تعلم لغات أخرى غير اللغة الأم، حيث تتضمن برامج تدريبية مستمرة طوال العام في لغات مختلفة يقدمها أعضاء من هيئة التدريس المتخصصين.وأوضحت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر المكلفة الدكتور نجلاء حسني محمد أن مبادرة "ترجمان" من المبادرات التي تحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية في خدمة المجتمع حيث تسهم في تنمية وتأهيل الكوادر البشرية، مشيرة إلى أن العمادة حرصت على أن تكون الرسوم لهذه البرامج رسوماً رمزية ليتمكن جميع أفراد المجتمع من الالتحاق بها.// انتهى //11:43ت م0045