نجران 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأبرزت جامعة نجران ممثلةً بكلية التربية محصلة ما أنجزته خلال الفصل الصيفي والعام الجامعي المنصرم 1441 هـ.وكشفت الاحصائية الصادرة عن الجامعة مقدار ما حققته الكلية من إنجازات على مختلف الأصعدة التعليمية والتقنية والبرامج المهنية المقدمة للخريجين والخريجات، والمنجزات العلمية، حيثناقشت الكلية 36 رسالة ماجستير، وأعلنت القبول في 3 برامج أكاديمية في مرحلة الماجستير و 4 برامج للماجستير المهني، وعلى صعيد برامج البكالوريوس نفذت الكلية 46 نشاطاً لا صفياً من خلال أربعة برامج، كما قدمت 16 برنامجاً للتطوير المهني للخريجين والخريجات.وواصلت الكلية تحقيق الإنجازات على مستوى الإنتاج العلمي والمؤتمرات بنشر 91 بحثاً علمياً، والمشاركة الفعالة في 39 مؤتمراً وفعالية علمية.واظهرت الكلية تقدمها التقني على المستوى الرقمي والتعليم عن بعد بتنفيذ 14895 نشاطاً إلكترونياً، تضمنت جلسات التعلم الافتراضية والمحتويات الرقمية، وبنوك الأسئلة، ومنتديات التعلم الإلكتروني، والاختبارات والتكليفات الإلكترونية، وذلك عبر منظومة التعلم الإلكتروني التي وفرتها الجامعة.وفيما يخص التطوير المهني والأكاديمي شاركت الكلية في 252 برنامجًا للتطوير المهني والأكاديمي.واستمرت الكلية في منهجها الرامي لخدمة المجتمع والاسهام في البرامج التي تقدمها الجامعة في مجال الشراكة المجتمعية بتقديم 48 فعالية للخدمة المجتمعية حضرها 1070 مستفيداً.// انتهى //11:57ت م0047