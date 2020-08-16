نجران 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" غداً ، درساً علمياً بعنوان "شرح كتاب الصلاة وأركانها وواجباتها.. للشيخ محمد بن عبدالوهاب"، وذلك بجامع الشيخ العسكري بحي الفيصلية في مدينة نجران.يأتي الدرس الذي يلقى بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، ضمن الدورة العلمية الثانية والعشرون لتحفيظ المتون التي يقيمها الفرع خلال العام الحالي لتبصير الناس بأمور دينهم.وأوضح فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة أن المشاركين في الدورة سيحصلون على شهادات معتمدة، إضافة إلى توزيع المتون مجاناً، حاثاً الجميع على التقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بالبروتوكولات المطبقة في المساجد والجوامع حفاظاً على سلامتهم.// انتهى //12:54ت م0062